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Татьяна Тотьмянина в первый раз за 1,5 года улетела в отпуск без костылей

Олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина смогла за полтора года после получения тяжелой травмы отправиться в отпуск без помощи костылей. Об улучшении здоровья она написала в Instagram-аккаунте.
Татьяна Тотьмянина в первый раз за 1,5 года улетела в отпуск без костылей

Спортсменка в 2017 году сломала ногу, когда выступала в ледовом шоу Ильи Авербуха. Ей пришлось пройти длительный курс реабилитации в больнице по индивидуальной программе. Некоторое время назад она сообщила, что это был только первый период восстановления, но 3 мая фигуристка рассказала своим поклонникам о некоторых положительных моментах касательно личного самочувствия.

В микроблоге Тотьмянина обнародовала фотографию, где в купальнике она находится на пляже одного из курортов ОАЭ. Подпись к снимку гласит, что для нее это первый отпуск за полтора года без костылей. До этого она уже выезжала за пределы РФ после получения травмы. В минувшем году Татьяна Тотьмянина с мужем отправилась в Японию, но и там пыталась не пользоваться костылями.



 
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Спорт
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 06:14

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