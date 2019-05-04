Татьяна Тотьмянина в первый раз за 1,5 года улетела в отпуск без костылей

Спортсменка в 2017 году сломала ногу, когда выступала в ледовом шоу Ильи Авербуха. Ей пришлось пройти длительный курс реабилитации в больнице по индивидуальной программе. Некоторое время назад она сообщила, что это был только первый период восстановления, но 3 мая фигуристка рассказала своим поклонникам о некоторых положительных моментах касательно личного самочувствия.В микроблоге Тотьмянина обнародовала фотографию, где в купальнике она находится на пляже одного из курортов ОАЭ. Подпись к снимку гласит, что для нее это первый отпуск за полтора года без костылей. До этого она уже выезжала за пределы РФ после получения травмы. В минувшем году Татьяна Тотьмянина с мужем отправилась в Японию, но и там пыталась не пользоваться костылями.