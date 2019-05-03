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Медики назвали главные симптомы дефицита йода в организме

Дефицит йода в организме приводит к серьезным проблемам со здоровьем, например, болезням щитовой железы и гормональным сбоям. Эксперты назвали главные признаки, которые указывают на недостаток йода.
Медики назвали главные симптомы дефицита йода в организме

Суточной нормой йода, по нормам ВОЗ, является 100-200 мкг, а больше данного микроэлемента необходимо беременным женщинам. Йод является основной составляющей гормонов щитовидной железы, а его дефицит может привести к серьезным дефектам ее работы. При нехватке этого элемента наблюдается сильное выпадение волос, сухость и зуд кожи. Метаболизм замедляется, что способствует торможению сжигания калорий и приводит к внезапному набору веса. Это состояние может быть устойчивым даже если пациент придерживается здоровой диеты.

При дефиците йода человек мерзнет, поскольку скорость обмена веществ снижается. Даже при небольшом объеме движения недостаток йода может приводить к постоянной усталости, а после нагрузки зачастую ощущается общая слабость. Врачи отмечают, что запор тоже свидетельствует о нехватке данного микроэлемента.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:33

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