Данила Козловский показал празднование 34-летия на яхте в Петербурге

Для этого Данила Козловский выложил несколько видеозаписей в Stories на странице в Instagram. Актер показал подписчикам раритетный граммофон, проигрывающий для собравшихся на яхте людей советские песни. Следующее видео демонстрирует красоту Санкт-Петербурга и набережной Невы, а в завершении звезда заснял собравшихся на празднование друзей и родственников. Российский актер обращается к ним на английском языке, видимо среди них есть те, кто не знают русский и прилетели поздравить артиста с 34-летием из других стран. Сам Данила Козловский был немногословен и не обращался на прямую к зрителям, он ограничился демонстрацией происходящего.Подписчики российского актера поздравили его с важной датой и пожелали звезде творческих успехов, счастья и здоровья. Они отметили, что артист уже успел много достичь в своей профессиональной деятельности несмотря на то, что ему исполнилось только 34 года. Поклонники пожелали ему не сбавлять темп и покорять новые творческие Олимпы.Напомним, недавно Данила Козловский на своей странице в Instagram анонсировал выход нового проекта с его участием, но не сообщил, о чем конкретно идет речь. Актер опубликовал фотографию, сделанную на съемочной площадке.