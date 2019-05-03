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Данила Козловский показал празднование 34-летия на яхте в Петербурге

Известный российский актер Данила Козловский 3 мая празднует свой очередной день рождения. Звезда отечественного кинематографа показал, как отмечает 34-летие на яхте в Санкт-Петербурге в компании друзей и близких.
Данила Козловский показал празднование 34-летия на яхте в Петербурге

Для этого Данила Козловский выложил несколько видеозаписей в Stories на странице в Instagram. Актер показал подписчикам раритетный граммофон, проигрывающий для собравшихся на яхте людей советские песни. Следующее видео демонстрирует красоту Санкт-Петербурга и набережной Невы, а в завершении звезда заснял собравшихся на празднование друзей и родственников. Российский актер обращается к ним на английском языке, видимо среди них есть те, кто не знают русский и прилетели поздравить артиста с 34-летием из других стран. Сам Данила Козловский был немногословен и не обращался на прямую к зрителям, он ограничился демонстрацией происходящего.

Подписчики российского актера поздравили его с важной датой и пожелали звезде творческих успехов, счастья и здоровья. Они отметили, что артист уже успел много достичь в своей профессиональной деятельности несмотря на то, что ему исполнилось только 34 года. Поклонники пожелали ему не сбавлять темп и покорять новые творческие Олимпы.
Данила Козловский показал празднование 34-летия на яхте в Петербурге

Напомним, недавно Данила Козловский на своей странице в Instagram анонсировал выход нового проекта с его участием, но не сообщил, о чем конкретно идет речь. Актер опубликовал фотографию, сделанную на съемочной площадке.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:42

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