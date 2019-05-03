На Ставрополье отец убил восьмимесячную дочь после конфликта с женой





Как сообщает СУ СК РФ по Ставропольскому краю, инцидент произошел в селе Грачевского района в ночь на четверг, 2 мая. После ссоры с супругой 43-летний гражданин нанес несколько ударов ножом в область шеи своей восьмимесячной дочери. Младенец скончался мгновенно, что установили медики. После произошедшего подозреваемый также оказался в медучреждении с раной в области шеи.По факту убийства малолетнего ребенка было открыто уголовное дело. Арест состоится как только подозреваемый выпишется из больницы.