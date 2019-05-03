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На Ставрополье отец убил восьмимесячную дочь после конфликта с женой

После ссоры с супругой 43-летний житель Ставропольского края зарезал восьмимесячную дочь. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.
На Ставрополье отец убил восьмимесячную дочь после конфликта с женой

Как сообщает СУ СК РФ по Ставропольскому краю, инцидент произошел в селе Грачевского района в ночь на четверг, 2 мая. После ссоры с супругой 43-летний гражданин нанес несколько ударов ножом в область шеи своей восьмимесячной дочери. Младенец скончался мгновенно, что установили медики. После произошедшего подозреваемый также оказался в медучреждении с раной в области шеи.

По факту убийства малолетнего ребенка было открыто уголовное дело. Арест состоится как только подозреваемый выпишется из больницы.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:08

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