Звезду «Дома-2» Нелли Ермолаеву осудили за поздравление с днем рождения Филиппа Киркорова
Бывшую участницу реалити-шоу «Дом-2» Нелли Ермолаеву раскритиковали за нелепое поздравление с днем рождения советского и российского эстрадного певца Филиппа Киркорова. По мнению фолловеров, телезнаменитости следовало хорошо продумать текст, прежде чем публиковать его в социальные сети.
Не секрет, что 30 апреля Филипп Киркоров отпраздновал свой 52-й день рождения. Одной из первых с таким важным событием артиста поспешила поздравить звезда скандальной телестройки «Дом-2», которая опубликовала в личном микроблоге совместный снимок с исполнителем.
Ермолаева не только разместила у себя на странице в Instagram фотографию, на которой она запечатлена с Киркоровым, но и обратилась к нему на «ты». Правда, мало кто из подписчиков Нелли обратил внимание на это. Большинство читателей удивило само поздравление.
Дело в том, что Ермолаева в своих пожеланиях, попыталась дать Киркорову напутствие, которое интернет-пользователи раскритиковали и даже осудили.
По словам пользователей Сети, в 52 года Киркоров явно уже успел «круто» распорядиться своей жизнью, поэтому явно в таких советах и поздравлениях не нуждается.
Не секрет, что 30 апреля Филипп Киркоров отпраздновал свой 52-й день рождения. Одной из первых с таким важным событием артиста поспешила поздравить звезда скандальной телестройки «Дом-2», которая опубликовала в личном микроблоге совместный снимок с исполнителем.
Ермолаева не только разместила у себя на странице в Instagram фотографию, на которой она запечатлена с Киркоровым, но и обратилась к нему на «ты». Правда, мало кто из подписчиков Нелли обратил внимание на это. Большинство читателей удивило само поздравление.
Дело в том, что Ермолаева в своих пожеланиях, попыталась дать Киркорову напутствие, которое интернет-пользователи раскритиковали и даже осудили.
«Филипп Киркоров, среди многочисленных желаний, слов добра и искренних напутствий, составленных сегодня в твою честь, запомни важное — счастье быть рожденным, величайшее событие, распорядись этим богатством правильно. С днем рождения», - написала Нелли.
По словам пользователей Сети, в 52 года Киркоров явно уже успел «круто» распорядиться своей жизнью, поэтому явно в таких советах и поздравлениях не нуждается.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:17