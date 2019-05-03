Ученые рассказали, как кошки влияют на здоровье людей





Научные сотрудники Университета Нью-Йорка доказали влияние котов на уменьшение человеческой тревожности. Они зафиксировали снижение уровня кортизола в крови, что было замечено даже при сильном нервном потрясении. Помимо того наличие кошки позитивно влияет на функционирование сердечной мышцы, улучшает самочувствие и снижает давление, а их мурчание увеличивает регенерацию клеток.Нахождение таких животных в помещении, где проживают дети, поможет существенно улучшить иммунитет подрастающего поколения и сформировать устойчивость к вирусам. Такое воздействие кошки могут оказывать на детей лишь тогда, когда они только начинают развиваться, но в будущем ситуация может быть уже обратной.