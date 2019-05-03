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Ученые рассказали, как кошки влияют на здоровье людей

Содержащие котов люди меньше болеют, считают ученые. Звучание мурлыканья этих зверьей положительно влияет на регенерацию клеток организма людей.
Ученые рассказали, как кошки влияют на здоровье людей

Научные сотрудники Университета Нью-Йорка доказали влияние котов на уменьшение человеческой тревожности. Они зафиксировали снижение уровня кортизола в крови, что было замечено даже при сильном нервном потрясении. Помимо того наличие кошки позитивно влияет на функционирование сердечной мышцы, улучшает самочувствие и снижает давление, а их мурчание увеличивает регенерацию клеток.

Нахождение таких животных в помещении, где проживают дети, поможет существенно улучшить иммунитет подрастающего поколения и сформировать устойчивость к вирусам. Такое воздействие кошки могут оказывать на детей лишь тогда, когда они только начинают развиваться, но в будущем ситуация может быть уже обратной.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:55

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