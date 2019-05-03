Google запустил работу нового оператора CallJoy с “живым” ИИ





Ранее в Google разработали функцию с искусственным интеллектом Duplex, которая помогала назначать встречи. Спустя год компания презентовала нового агента с использованием “живого” ИИ под названием CallJoy. При входящем звонке CallJoy ответит специальным сообщением и озвучит основные предложения. При необходимости выполнить задачу, которая может быть осуществлена в Сети, программа отправит клиенту соответствующий URL. Если клиенту нужно переговорить по поводу некой задачи, CallJoy перенаправит звонок к менеджеру. Система также отфильтрует нежелательные спам-звонки.Благодаря CallJoy сокращается время ожидания вызова, что помогает быстрее получить необходимую информацию. Владельцы малого бизнеса смогут сэкономить время для выполнения заказов. Система будет привязана к одному номеру телефона с определенным местоположением, а за линию Google будет взимать 39 долларов в месяц.