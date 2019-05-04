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Мужчина случайно проглотил AirPods, проверив их работу в желудке

В Тайване мужчина нестандартным образом протестировал работу своих наушников. Как сообщают местные СМИ, случайно проглоченные AirPods стабильно работали даже в желудке.
Мужчина случайно проглотил AirPods, проверив их работу в желудке

Необычную проверку своему гаджету невольно устроил житель Тайваня. Проснувшись утром, он не мог найти один наушник от гарнитуры для смартфона компании Apple. Включив AirPods, мужчина с удивлением услышал звуковой сигнал, исходящий изнутри него. Как оказалось, во время ночного отдыха он случайно каким-то образом проглотил девайс.

К счастью, никаких проблем для здоровья это не вызвало, в медучреждении мужчину осмотрели и дали слабительный препарат. Уже на другой день проглоченная часть AirPods вышла из пациента, показав при этом уровень заряда более 40%.

Как прокомментировали ситуацию врачи, пластик, из которого «яблочная» компания производит гарнитуру, не является токсичным и не несет опасности. Специалисты же по мобильным технологиям отметили тот факт, что даже проглоченные наушники продолжали свою работу и не разрядились.



 
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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 03:11

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