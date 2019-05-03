Врач развенчал мифы о вреде питья во время еды
Популярный миф о вреде питья во время приема пищи не имеет за собой никаких научных оснований. Об этом заявил российский эксперт в области питания Вадим Крылов.
Всем известно, что во время еды лучше не пить никаких жидкостей, так как она может помешать правильному пищеварению. Однако не все эксперты согласны с таким утверждением. Российский врач Вадим Крылов, врач-эндокринолог и диетолог, основавший в свое время «Пошаговую инструкцию правильного питания», уверен, что все рассказы о негативном влиянии на организм питья во время еды. Являются мифом. Обычно, как аргумент против питья во время трапезы, приводятся доводы о том, что жидкость мешает правильному процессу пищеварения, разбавляя желудочный сок.
Однако, по мнению Крылова, такие предостережения уместны только людям с ярко выраженными острыми проблемами желудочно-кишечного тракта. Здоровым же людям, не имеющим заболеваний и подверженности к расстройствам ЖКТ, пить воду или какие-либо напитки во время еды можно без каких либо опасений. Единственное ограничение касается температуры жидкости, она не должна быть слишком холодной. Для подтверждения своих слов диетолог приводит в пример традиционные для российской кухни супы, содержащие как жидкость, так и непосредственно пищу. Несмотря на состав блюда, такая пища не только не вредит, но и рекомендуется для организации правильного рациона.
Также не стоит пить пакетированные соки и газированные напитки вроде «Ситро» и «Колы». Но вред от них не зависит от времени приема, по утверждению доктора Крылова, они сами по себе являются сомнительным выбором. Для поддержания организма в сутки рекомендуется выпивать около 30 мл на 1 кг веса человека, то есть, от 1,5 до 2 литров, увеличивая количество жидкости при увеличении нагрузок, например, занятиях спортом.
Всем известно, что во время еды лучше не пить никаких жидкостей, так как она может помешать правильному пищеварению. Однако не все эксперты согласны с таким утверждением. Российский врач Вадим Крылов, врач-эндокринолог и диетолог, основавший в свое время «Пошаговую инструкцию правильного питания», уверен, что все рассказы о негативном влиянии на организм питья во время еды. Являются мифом. Обычно, как аргумент против питья во время трапезы, приводятся доводы о том, что жидкость мешает правильному процессу пищеварения, разбавляя желудочный сок.
Однако, по мнению Крылова, такие предостережения уместны только людям с ярко выраженными острыми проблемами желудочно-кишечного тракта. Здоровым же людям, не имеющим заболеваний и подверженности к расстройствам ЖКТ, пить воду или какие-либо напитки во время еды можно без каких либо опасений. Единственное ограничение касается температуры жидкости, она не должна быть слишком холодной. Для подтверждения своих слов диетолог приводит в пример традиционные для российской кухни супы, содержащие как жидкость, так и непосредственно пищу. Несмотря на состав блюда, такая пища не только не вредит, но и рекомендуется для организации правильного рациона.
Также не стоит пить пакетированные соки и газированные напитки вроде «Ситро» и «Колы». Но вред от них не зависит от времени приема, по утверждению доктора Крылова, они сами по себе являются сомнительным выбором. Для поддержания организма в сутки рекомендуется выпивать около 30 мл на 1 кг веса человека, то есть, от 1,5 до 2 литров, увеличивая количество жидкости при увеличении нагрузок, например, занятиях спортом.
Наука
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 17:58