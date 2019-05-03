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Врач развенчал мифы о вреде питья во время еды

Популярный миф о вреде питья во время приема пищи не имеет за собой никаких научных оснований. Об этом заявил российский эксперт в области питания Вадим Крылов.
Врач развенчал мифы о вреде питья во время еды

Всем известно, что во время еды лучше не пить никаких жидкостей, так как она может помешать правильному пищеварению. Однако не все эксперты согласны с таким утверждением. Российский врач Вадим Крылов, врач-эндокринолог и диетолог, основавший в свое время «Пошаговую инструкцию правильного питания», уверен, что все рассказы о негативном влиянии на организм питья во время еды. Являются мифом. Обычно, как аргумент против питья во время трапезы, приводятся доводы о том, что жидкость мешает правильному процессу пищеварения, разбавляя желудочный сок.

Однако, по мнению Крылова, такие предостережения уместны только людям с ярко выраженными острыми проблемами желудочно-кишечного тракта. Здоровым же людям, не имеющим заболеваний и подверженности к расстройствам ЖКТ, пить воду или какие-либо напитки во время еды можно без каких либо опасений. Единственное ограничение касается температуры жидкости, она не должна быть слишком холодной. Для подтверждения своих слов диетолог приводит в пример традиционные для российской кухни супы, содержащие как жидкость, так и непосредственно пищу. Несмотря на состав блюда, такая пища не только не вредит, но и рекомендуется для организации правильного рациона.

Также не стоит пить пакетированные соки и газированные напитки вроде «Ситро» и «Колы». Но вред от них не зависит от времени приема, по утверждению доктора Крылова, они сами по себе являются сомнительным выбором. Для поддержания организма в сутки рекомендуется выпивать около 30 мл на 1 кг веса человека, то есть, от 1,5 до 2 литров, увеличивая количество жидкости при увеличении нагрузок, например, занятиях спортом.



 
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Наука
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 17:58

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