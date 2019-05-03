АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новый метод обнаружения РНК поможет найти признаки рака по всему организму
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Ученые: Древние греки внесли большой вклад в развитие технологий в Европе

Ученые-археологи провели раскопки на территории современной Греции и установили, что вклад древних греков в развитие технологий в Европе сильно недооценен. Местные жители уже за тысячу лет до нашей эры строили города по «проектам» и придавали им определенную форму.
Ученые: Древние греки внесли большой вклад в развитие технологий в Европе

Новые археологические находки, сделанные на территории современной Греции, говорят о том, что вклад древних греков в развитие технологий, архитектуры и простейших механизмов является большим, чем было принято считать ранее. Ученым удалось найти доказательство того, что местные жители при возведении новых городов руководствовались четким планом и каждая работа была осознанной. Именно поэтому улицы их населенных пунктов не были хаотичными, а имели определенную структуру и планировку.

Древние греки освоили технологию построения эффективной системы защиты от затопления жилищ ливнями или вышедшими из берегов реками. Для этого они использовали приспособления и механизмы по сбору и отводу лишней воды вдаль от городов.

Немаловажным для древних греков был и вид их населённых пунктов. Именно поэтому они облицовывали все здания мрамором, а улицы выкладывали из камней. Обнаруженные археологические находки, отмечают ученые, построены в период от 1050 лет до нашей эры и старше, поэтому можно говорить о том, что вклад этой цивилизации в развития всей Европы оказался еще большим, чем было принято считать ранее.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 21:05

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Рэпер Face перестал скрывать отношения
Ученые: Древние греки внесли большой
Ученые рассказали о вреде мытья сырой
Обнародованы системные требования игры
На Гавайях турист упал в кратер
Лариса Гузеева ответила на критику
Ученые определили тип людей,
Данила Козловский показал празднование
Медики назвали главные симптомы
Никита Пресняков показал свою жену
Звезду «Дома-2» Нелли Ермолаеву осудили
На Ставрополье отец убил восьмимесячную
Яна Рудковская дома застала Евгения
Ученые рассказали, как кошки влияют на
Представлен список лучших кроссоверов и
Оля Рапунцель выгнала мать из своей
Поклонницы Сосо Павлиашвили советуют
Google запустил работу нового оператора
Новый метод обнаружения РНК поможет
Ксения Бородина стала жертвой
Британские СМИ сообщили о тайных родах
Врач развенчал мифы о вреде питья во
Ларису Лужину врачи заставляли сделать
В Hyundai рассказали о параметрах
Новый Samsung Galaxy Note 10 может
Витас показал схожесть с сыном Максимом
Обновленный Jeep Compass будет оснащен
Ученые решили по-новому взглянуть на
Motorola выпустит смартфоны Moto Z4 и
В Волгоградской области во время пожара
Просмотреть все новости