Ученые: Древние греки внесли большой вклад в развитие технологий в Европе
Ученые-археологи провели раскопки на территории современной Греции и установили, что вклад древних греков в развитие технологий в Европе сильно недооценен. Местные жители уже за тысячу лет до нашей эры строили города по «проектам» и придавали им определенную форму.
Новые археологические находки, сделанные на территории современной Греции, говорят о том, что вклад древних греков в развитие технологий, архитектуры и простейших механизмов является большим, чем было принято считать ранее. Ученым удалось найти доказательство того, что местные жители при возведении новых городов руководствовались четким планом и каждая работа была осознанной. Именно поэтому улицы их населенных пунктов не были хаотичными, а имели определенную структуру и планировку.
Древние греки освоили технологию построения эффективной системы защиты от затопления жилищ ливнями или вышедшими из берегов реками. Для этого они использовали приспособления и механизмы по сбору и отводу лишней воды вдаль от городов.
Немаловажным для древних греков был и вид их населённых пунктов. Именно поэтому они облицовывали все здания мрамором, а улицы выкладывали из камней. Обнаруженные археологические находки, отмечают ученые, построены в период от 1050 лет до нашей эры и старше, поэтому можно говорить о том, что вклад этой цивилизации в развития всей Европы оказался еще большим, чем было принято считать ранее.
Новые археологические находки, сделанные на территории современной Греции, говорят о том, что вклад древних греков в развитие технологий, архитектуры и простейших механизмов является большим, чем было принято считать ранее. Ученым удалось найти доказательство того, что местные жители при возведении новых городов руководствовались четким планом и каждая работа была осознанной. Именно поэтому улицы их населенных пунктов не были хаотичными, а имели определенную структуру и планировку.
Древние греки освоили технологию построения эффективной системы защиты от затопления жилищ ливнями или вышедшими из берегов реками. Для этого они использовали приспособления и механизмы по сбору и отводу лишней воды вдаль от городов.
Немаловажным для древних греков был и вид их населённых пунктов. Именно поэтому они облицовывали все здания мрамором, а улицы выкладывали из камней. Обнаруженные археологические находки, отмечают ученые, построены в период от 1050 лет до нашей эры и старше, поэтому можно говорить о том, что вклад этой цивилизации в развития всей Европы оказался еще большим, чем было принято считать ранее.
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 21:05