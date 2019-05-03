Ларису Лужину врачи заставляли сделать аборт





В настоящее время звезда старается больше времени проводить с сыном Павлом, которого в прошлом отдала в интернат в связи с постоянными съемками. Через три года она забрала его обратно, но отношения между матерью и ее ребенком заметно охладели.Лариса Лужина призналась, что могла потерять сына. За несколько месяцев до зачатия у нее зафиксировали внематочную беременность, протекавшая с осложнениями, и актриса едва не умерла. Во время второй беременности врачи призывали ее сделать аборт, но она не послушала их. Лариса Лужина уверена, если бы последовала совету медиков, то никогда не имела бы детей.Отцом ребенка являлся ее возлюбленный Валерий Шувалов. Они сыграли свадьбу после появления на свет сына, но союз актрисы и оператора не продлился долго.