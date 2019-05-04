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Американские ученые выяснили, сколько людей во всем мире одержимы сексом

Американские исследователи выяснили, сколько людей во всем мире одержимы сексом. Эротические фантазии и влечения не могут контролировать 7% женского и 10% мужского населения Земли.

Американские ученые выяснили, сколько людей во всем мире одержимы сексом

Ученые из Университета Миннесоты встревожены таким увеличением показателей. Здоровые интимные отношения важны для нормального физического и психоэмоционального здоровья индивида. Если человек не может думать ни о чем другом, кроме коитуса, то можно задуматься о патологии, пагубно воздействующей на его психику. Специалисты называют подобные отклонения у мужчин – сатириазисом, а у представительниц прекрасного пола – нимфоманией.

Люди, имеющие повышенную половую активность, постоянно нуждаются в потребности переживать оргастические ощущения. Причин, ведущих к такому явлению, много, к примеру, повышение уровня тестостерона в организме мужчин, состояние постоянной возбужденности, характерное для дам, неудачный первый сексуальный опыт, патология центральной нервной системы и другие.

Психиатры беспокоятся резким повышением одержимых сексом людей по всему миру. С целью устранения причин патологии специалисты советуют проконсультироваться с психологом. В некоторых случаях человеку следует обратиться и к другим профессионалам.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 01:09

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