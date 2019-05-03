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В Hyundai рассказали о параметрах электрокара lonig

В компании Hyundai рассказали об особенностях электрокара lonig. Главным его плюсом станет емкий аккумулятор, который увеличит запас хода с 200 до 300 км\ч.
В Hyundai рассказали о параметрах электрокара lonig

Важно отметить зарядное устройство, оно рассчитано на 7,2 кВт/часов, которое заменит нынешнюю модель на 6.6 кВТ/часов. Инженеры южнокорейской компании рассказали, что при применении станции зарядки автомобиль может получить до 80% менее чем за час. Работает Hyundai lonig на электрическом двигателе, генерирующего 136 лошадиных сил.

Рассуждая о lonig Hybrid lonig Plug-in, можно сказать, что их продолжат оснащать литровым бензиновым агрегатом на 1,6 литра мощностью 105 «лошадей». Модели обладают скромной «начинкой», но при этом у них богатая электронная составляющая с системой безопасности, мультимедиа и полуавтономным механизмом управления.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 17:42

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