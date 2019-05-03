Motorola выпустит смартфоны Moto Z4 и Moto Z4 Force





Базовая модификация получила 6,4-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+. Работать аппарат будет на процессоре Qualcomm Snapdragon 675. Среди других его параметров подэкраный сканер отпечатков пальцев, аккумулятор объемом 3632 мАч, основная камера на 48 Мп и фронтальная на 25 Мп. Объем «оперативы» составляет 4/6 Гб и внутренней - 64/128 Гб. Стоимость Moto Z4 составит 400 долларов.Более мощной является версия Z4 Force. Она получил тройную основную камеру на 48 и 13 Мп. Третьим объективом является телефото, его параметры неизвестны. В роли процессора выступает чип Snapdragon 855, объем оперативной памяти равен 8 Гб, еще имеется 128 Гб флэш-памяти. Ценник этой модели 650 долларов.