Ученые нашли связь между водопроводной водой и развитием рака





Согласно данным, полученным ученными, более 15 тысяч случаев возникновения онкологических заболеваний могут быть связаны именно с теми веществами, что содержаться в жидкости, поставляемой системой водоснабжения жителям Калифорнии. В водопроводной воде специалисты обнаружили разные опасные для здоровья человека химические вещества: мышьяк, шестивалентный хром и радиоактивные элементы (радий и уран). Только первое из них могло появиться там в следствие природных процессов, все остальные являются результатом промышленного воздействия на экологию, в частности на грунтовые воды.Все эти элементы могут вызывать множество раковых заболеваний. 47% из них провоцируются мышьяком, а 16% - шестивалентным хромом. При этом ученые выделили отдельную группу веществ, попадающих в воду в момент ее очистки специальными фильтрами. Они стимулируют развития онкологических заболеваний в 33% случаев.Американские ученые посоветовали людям внимательней относиться к выбору фильтров и приобретать их только в сертифицированных торговых точках. Также они рекомендуют покупать бутилированную воду и отказываться от питья водопроводной.