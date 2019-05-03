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Звезде «Дома-2» Майе Донцовой потребовалась экстренная помощь врачей

Одной из топовых участниц телестройки «Дом-2» Майе Донцовой потребовалась экстренная помощь специалистов. Как выяснилось, на протяжении всего вчерашнего дня девушке было настолько плохо, что она не могла подняться с постели.

Звезде «Дома-2» Майе Донцовой потребовалась экстренная помощь врачей

Вчера Алексей Купин опубликовал у себя на странице в Instagram несколько свежих публикаций, в которых рассказал, что его возлюбленная серьезно заболела. По словам участника «Дома-2», у Майи не только пропал аппетит, но и болит все тело, а также ломит кости и мышцы.

Также выяснилось, что у Донцовой поднялась температура до 40 градусов, однако ни кашля, ни насморка у девушки нет, что очень беспокоило ее жениха. Как бы то ни было, но даже по приезду врачей паре так и не удалось выяснить, с чем связано такое состояние Майи.

Звезде «Дома-2» Майе Донцовой потребовалась экстренная помощь врачей

«Сейчас ходит какой-то непонятный вырус..» - заявил Купин в личном микроблоге.

Известно, что специалисты сделали Донцовой укол, который лишь немного облегчил ее болезненные симптомы. Температура у Майи до сих пор высокая, из-за чего очень переживает Алексей.

Звезде «Дома-2» Майе Донцовой потребовалась экстренная помощь врачей

Нужно сказать, что Купин окружил Донцову заботой. Молодой человек старается угодить избраннице и то и дело пытается накормить ее йогуртом или детским питанием, от которого Майе не тошнит. Также Алексей заваривает возлюбленной лечебные чаи, которыми в свое время она отпаивала его во время болезни.

Звезде «Дома-2» Майе Донцовой потребовалась экстренная помощь врачей

К слову, вчера Донцова выложила у себя в профиле свежий пост, в котором пожаловалась подписчикам на то, что в майские праздники ей приходится лежать с температурой дома.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:59

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