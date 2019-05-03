АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Пассивное курение повышает риск преждевременной смерти
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Обнаружен биомаркер для определения угрозы сердечных болезней при недосыпании

Американские ученые обнаружили биомаркер, который может сигнализировать об угрозе сердечных заболеваний у людей с хроническом недосыпанием. Выявленный индикатор связан с изменениями уровней особых молекул РНК в организме.

Обнаружен биомаркер для определения угрозы сердечных болезней при недосыпании

Хронический недостаток сна провоцирует закупорку сосудов, приступы инфарктов и инсультов, что, в свою очередь, может стать причиной летального исхода. В новом научном эксперименте специалистам из США удалось определить факторы, которые обуславливают такую зависимость.

В исследовании принимали участие жители штата Колорадо, поведение которых отличалось низкой физической активностью. Добровольцы заполнили анкеты, где указали длительность своего ночного отдыха. На основании этих данных ученые определили показатель средней продолжительности сна участников. На следующем этапе испытуемые сдали кровь для анализа.

Сопоставив полученные результаты эксперты зафиксировали, что у людей, которые регулярно тратили на сон менее 7 часов в сутки, уровень особых микромолекул, входящих в состав РНК, был снижен. Эти частицы являются ключевым фактором в обеспечении здоровья сердца и сосудов. Следовательно, авторы научной работы признали их уровни чувствительным и специфическим биомаркером состояния сердечно-сосудистой системы, а также отметили, что его скачки могут сигнализировать о развитии болезни.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 16:37

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новый Samsung Galaxy Note 10 может
Витас показал схожесть с сыном Максимом
Обновленный Jeep Compass будет оснащен
Ученые решили по-новому взглянуть на
Motorola выпустит смартфоны Moto Z4 и
В Волгоградской области во время пожара
«Мы наверное не раз еще будем
Ученые нашли связь между водопроводной
Виктория Дайнеко призвала подписчиков
Обнаружен биомаркер для определения
Под Петербургом в заброшенном бункере
Елизавета Боярская спустилась в метро
Немецкие специалисты рассказали, как
Редактор Первого канала Александр
Специалисты рассказали, стоит ли
Звезде «Дома-2» Майе Донцовой
«Травля»: Иосиф Пригожин
Эксперты посоветовали туристам, как не
Медики развенчали самые популярные мифы
Попавшую в аварию певицу МакSим
Путин поручил кабмину внедрить
Юля Ефременкова и Марго Овсянникова
Ученые рассказали, как правильно
Телеведущая Екатерина Андреева
ОАЭ начнут продажу первого собственного
Ученые рассказали о потенциальных
Ольга Бузова опять устроила в съемной
В новой серии «Простоквашино» почтальон
Эксперты назвали ТОП-5 самых доступных
Кристина Лясковец показала, на кого
Просмотреть все новости