Обнаружен биомаркер для определения угрозы сердечных болезней при недосыпании





Хронический недостаток сна провоцирует закупорку сосудов, приступы инфарктов и инсультов, что, в свою очередь, может стать причиной летального исхода. В новом научном эксперименте специалистам из США удалось определить факторы, которые обуславливают такую зависимость.В исследовании принимали участие жители штата Колорадо, поведение которых отличалось низкой физической активностью. Добровольцы заполнили анкеты, где указали длительность своего ночного отдыха. На основании этих данных ученые определили показатель средней продолжительности сна участников. На следующем этапе испытуемые сдали кровь для анализа.Сопоставив полученные результаты эксперты зафиксировали, что у людей, которые регулярно тратили на сон менее 7 часов в сутки, уровень особых микромолекул, входящих в состав РНК, был снижен. Эти частицы являются ключевым фактором в обеспечении здоровья сердца и сосудов. Следовательно, авторы научной работы признали их уровни чувствительным и специфическим биомаркером состояния сердечно-сосудистой системы, а также отметили, что его скачки могут сигнализировать о развитии болезни.