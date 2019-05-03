Немецкие специалисты рассказали, как алкоголь влияет на плод в зависимости от срока беременности
Немецкие медики рассказали, как употребление спиртных напитков влияет на плод в зависимости от срока беременности. Специалисты подтвердили известные аргументы в пользу того, что безопасной дозы алкоголя не существует.
Представительницам прекрасного пола стоит отказаться от крепких напитков, если они намерены зачать ребенка в скором времени или уже есть подозрение на пополнение в семье. В первом триместре беременности эмбрион только формируется и является очень чувствительным. Потребление вина будущей матерью может привести к развитию пороков лица, нарушению зрения и работы других органов ребенка. Спиртное негативно воздействует и на головной мозг ребенка, нередко вызывая умственные отклонения у малыша в дальнейшем.
Медики сообщили о высокой вероятности выкидыша в период с четвертого по шестой месяц, когда беременная не может удержаться от алкоголя. Ситуация усугубляется и на последних сроках, так как из-за крепких напитков рост плода замедляется, а развитие мозга остается под угрозой. В последствии чаду любительницы выпить будет трудно – уровень интеллекта ребенка может оказаться очень низким или же он всю жизнь будет страдать от общего недоразвития, физических пороков, поведенческих расстройств.
Беременные женщины ради своего здоровья и будущего малыша должны отказаться от напитков «покрепче». Лучше это делать, если отцы будут солидарны с матерями и также сделают акцент на здоровом образе жизни. Безопасной дозы спиртного не существует, поэтому предсказать последствия этого мнимого удовольствия нельзя, - заключили медицинские специалисты из Германии.
Представительницам прекрасного пола стоит отказаться от крепких напитков, если они намерены зачать ребенка в скором времени или уже есть подозрение на пополнение в семье. В первом триместре беременности эмбрион только формируется и является очень чувствительным. Потребление вина будущей матерью может привести к развитию пороков лица, нарушению зрения и работы других органов ребенка. Спиртное негативно воздействует и на головной мозг ребенка, нередко вызывая умственные отклонения у малыша в дальнейшем.
Медики сообщили о высокой вероятности выкидыша в период с четвертого по шестой месяц, когда беременная не может удержаться от алкоголя. Ситуация усугубляется и на последних сроках, так как из-за крепких напитков рост плода замедляется, а развитие мозга остается под угрозой. В последствии чаду любительницы выпить будет трудно – уровень интеллекта ребенка может оказаться очень низким или же он всю жизнь будет страдать от общего недоразвития, физических пороков, поведенческих расстройств.
Беременные женщины ради своего здоровья и будущего малыша должны отказаться от напитков «покрепче». Лучше это делать, если отцы будут солидарны с матерями и также сделают акцент на здоровом образе жизни. Безопасной дозы спиртного не существует, поэтому предсказать последствия этого мнимого удовольствия нельзя, - заключили медицинские специалисты из Германии.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:21