Путин поручил кабмину внедрить налоговый вычет за оздоровительные услуги





О данном указании Камбину от Владимира Путина стало известно после публикации на официальном сайте Кремля перечня поручений главы государства. В одном из пунктов говорится о необходимости до 2 декабря разработать и представить депутатам Госдумы законопроект о внедрении налоговых вычетов за оздоровительные услуги для физических лиц. Кабмину необходимо не только четко прописать весь механизм начисления подобных выплат, но и определить достаточный предельный размер возмещения.Если соответствующая законодательная инициатива Владимира Путина будет принята, то каждый россиянин сможет получить налоговый вычет с заплаченного налога на прибыль в размере суммы, потраченной на получение разных оздоровительных и физкультурных услуг. Их точный список будет указан в законопроекте, но скорее всего в него войдут: занятия спортом, посещение тренажерных и фитнес залов, плаванье в бассейне и т. д.Подобная инициатива призвана не только стимулировать россиян активней заниматься своим здоровьем, но и позволит создать дополнительный спрос на данные услуги, что приведет к росту этого сектора экономики.Напомним, согласно недавним исследованиям, 34% жителей России регулярно занимаются спортом, причем 40% из них делают это дома.