Юля Ефременкова и Марго Овсянникова выпустили первый совместный клип

«Клип хороший, но музыка и слова не цепляют, жалко, ожидала большего..», «Все красивенько, но песня разговорного жанра!» - пишут в Сети.







Не так давно Ефременкова и Овсянникова признались своим преданным поклонникам, что готовят для них сюрприз. Чуть позже выяснилось, что Юлия и Марго говорили о премьере совместной песни и видеоработы на нее.По словам одних из самых ярких героинь реалити-шоу «Дом-2», композиция под названием «Третий лишний» стала для них очень символичной. Оказывается, что Марго даже ревнует Юлию к ее новому возлюбленному Мондезиру Свет-Амуру, ведь из-за него у них не получалось тщательно подготовиться к официальной презентации песни и клипа.Стоит отметить, что не всем поклонникам «Дома-2» понравилась новая видеоработа участников телепроекта. По мнению телезрителей, композиция «Третий лишний» не является какой-то особенной, а текст песни и вовсе слишком примитивный.Нужно сказать, что в отличие от Ефременковой Овсянникову критиковали куда больше. Интернет-пользователи не видят в Маргарите таланта, ни певческого, ни актерского. А вот Юлии читатели посоветовали подумать на тему того, чтобы последовать примеру своего бывшего супруга Тимура Ефременкова и стать актрисой.К слову, за несколько дней клип ведущей и экс-участницы реалити-шоу «Дом-2» в YouTube посмотрели почти 200 тысяч раз.