Специалисты рассказали, стоит ли наносить кокосовое масло на влагалище





Эксперты рассказали, что стремление женщин испытать большее наслаждение во время секса за счет смазывания влагалища кокосовым маслом может привести к неприятным последствиям. Во-первых, при использовании продукта при защищенном половом акте, защитные свойства презерватива снизятся. Во-вторых, считается, что кокосовое масло может спровоцировать развитие вагинальной инфекции, однако точных данных об этом пока нет.В-третьих, микрофлора влагалища каждой женщины уникальна, поэтому нельзя спрогнозировать, как повлияет ухаживающий продукт на бактерии, живущие во влагалище той или иной представительницы прекрасного пола. Однако стоит помнить, что нарушение баланса микробиома чревато появлением различных дрожжевых грибков.Подводя итоги, специалисты отмечают, что кокосовое масло нужно применять с осторожностью, хотя серьезную опасность для здоровья оно и не несет.