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Медики развенчали самые популярные мифы о клещах

Каждый год множество людей во время отдыха на природе подвергается укусам клещей. Неправильные меры защиты и недостаточная осведомленность об этих паразитах нередко усугубляет ситуацию, поэтому медики решили подробнее рассказать о них и развенчать популярные мифы о членистоногих.

Медики развенчали самые популярные мифы о клещах

Специалисты объясняют: «встретиться» с клещом, переносящим такие инфекции, как боррелиоз и энцефалит, можно не только в лесу, но и во время прогулок или отдыха на любых открытых пространствах, где есть трава. В зону риска, в первую очередь, попадают владельцы собак, выгуливающие своих питомцев в парках.

Эти паразиты не способны прыгать, они обитают в траве и могут прицепиться к одежде человека или шерсти животного снизу. После того, как «жертву» удалось найти, клещ ползет вверх в поиске подходящего участка. Медики утверждают, что заразными являются только 5% членистоногих животных, однако сделать прививку против энцефалита не помешает.

Для того, чтобы уберечь себя от клещей следует хорошо покрыть химическими средствами одежду, поскольку именно по ней они и лезут к коже. Эксперты отмечают, что, если животное уже оказалось на теле, нужно обмотать его ниткой и резко потянуть вверх. Популярное в народе поливание клеща маслом не даст нужного эффекта, так как он умирает, но успевает заразить жертву. В некоторых случаях стоит обратиться к доктору, если членистоногое не удается извлечь или же его укус представляет опасность.



 
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Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:34

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