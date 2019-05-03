Медики развенчали самые популярные мифы о клещах





Специалисты объясняют: «встретиться» с клещом, переносящим такие инфекции, как боррелиоз и энцефалит, можно не только в лесу, но и во время прогулок или отдыха на любых открытых пространствах, где есть трава. В зону риска, в первую очередь, попадают владельцы собак, выгуливающие своих питомцев в парках.Эти паразиты не способны прыгать, они обитают в траве и могут прицепиться к одежде человека или шерсти животного снизу. После того, как «жертву» удалось найти, клещ ползет вверх в поиске подходящего участка. Медики утверждают, что заразными являются только 5% членистоногих животных, однако сделать прививку против энцефалита не помешает.Для того, чтобы уберечь себя от клещей следует хорошо покрыть химическими средствами одежду, поскольку именно по ней они и лезут к коже. Эксперты отмечают, что, если животное уже оказалось на теле, нужно обмотать его ниткой и резко потянуть вверх. Популярное в народе поливание клеща маслом не даст нужного эффекта, так как он умирает, но успевает заразить жертву. В некоторых случаях стоит обратиться к доктору, если членистоногое не удается извлечь или же его укус представляет опасность.