АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Пассивное курение повышает риск преждевременной смерти
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Ольга Бузова опять устроила в съемной квартире бардак

Поющая телеведущая Ольга Бузова в очередной раз устроила в своем съемном жилище бардак. По мнению фолловеров, восходящей исполнительнице нужно срочно обзаводиться уборщицей.

Ольга Бузова опять устроила в съемной квартире бардак

Не секрет, что после развода Ольги Бузовой с Дмитрием Тарасовым в социальных сетях время от времени поговаривают, что причиной расставания могло стать нежелание ведущей реалити-шоу «Дом-2» убираться в доме. На эти обсуждения интернет-пользователей наталкивают свежие Stories телезнаменитости, в которых она демонстрирует беспорядок в своей квартире.

На днях Ольга снова опубликовала у себя на странице в Instagram несколько новых публикаций, на которых хорошо видно, что в ее жилище творится настоящий хаос. В итоге поклонникам Бузовой пришлось наблюдать за табуреткой, на которой лежала не только гора одежды, но и различная обувь.

Ольга Бузова опять устроила в съемной квартире бардак

Стоит отметить, что подписчиков новоявленной исполнительницы обескуражил бардак, который им пришлось наблюдать. На данный момент читатели разделились на 3 лагеря. Одни защищают Бузову и пытаются оправдать ее, другие наоборот критикуют Ольгу, а третьи советуют звезде нанять уборщицу, которая будет ежедневно приходить к ней в съемную квартиру и все убирать.

«Почему-то мне кажется, что Тарасов и правда бросил тебя только потому, что ты никудышная хозяйка!», «Олечка, устаешь за день наверное..Бедная..», «Оля, Оля.. Не нам все Это показывай, а лучше найди себе уборщицу!» - продолжают писать в Сети.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:40

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Специалисты рассказали, стоит ли
Звезде «Дома-2» Майе Донцовой
«Травля»: Иосиф Пригожин
Эксперты посоветовали туристам, как не
Медики развенчали самые популярные мифы
Попавшую в аварию певицу МакSим
Путин поручил кабмину внедрить
Юля Ефременкова и Марго Овсянникова
Ученые рассказали, как правильно
Телеведущая Екатерина Андреева
ОАЭ начнут продажу первого собственного
Ученые рассказали о потенциальных
Ольга Бузова опять устроила в съемной
В новой серии «Простоквашино» почтальон
Эксперты назвали ТОП-5 самых доступных
Кристина Лясковец показала, на кого
Врачи развенчали мифы о геморрое
В квартире экс-участницы проекта
Родственница Алсу прервала молчание и
В Якутии нашли останки организмов,
До дилеров добрался новый компактный
Поклонники вновь заподозрили Наталью
Ученые советуют веганам правильно
Встреча Лаврова и Помпео может пройти в
"Для вас она принцесса": Британцы
Эксперты прогнозируют ослабление курса
Российские ученые создали новый
Мария Горбань похвасталась фигурой в
Ученые нашли на астероиде Итокава воду
Chevrolet 1957 «Black Widow» является
Просмотреть все новости