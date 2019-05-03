Ольга Бузова опять устроила в съемной квартире бардак

«Почему-то мне кажется, что Тарасов и правда бросил тебя только потому, что ты никудышная хозяйка!», «Олечка, устаешь за день наверное..Бедная..», «Оля, Оля.. Не нам все Это показывай, а лучше найди себе уборщицу!» - продолжают писать в Сети.







Не секрет, что после развода Ольги Бузовой с Дмитрием Тарасовым в социальных сетях время от времени поговаривают, что причиной расставания могло стать нежелание ведущей реалити-шоу «Дом-2» убираться в доме. На эти обсуждения интернет-пользователей наталкивают свежие Stories телезнаменитости, в которых она демонстрирует беспорядок в своей квартире.На днях Ольга снова опубликовала у себя на странице в Instagram несколько новых публикаций, на которых хорошо видно, что в ее жилище творится настоящий хаос. В итоге поклонникам Бузовой пришлось наблюдать за табуреткой, на которой лежала не только гора одежды, но и различная обувь.Стоит отметить, что подписчиков новоявленной исполнительницы обескуражил бардак, который им пришлось наблюдать. На данный момент читатели разделились на 3 лагеря. Одни защищают Бузову и пытаются оправдать ее, другие наоборот критикуют Ольгу, а третьи советуют звезде нанять уборщицу, которая будет ежедневно приходить к ней в съемную квартиру и все убирать.