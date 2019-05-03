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Ученые рассказали, как правильно тренировать тело и мозг в зрелом возрасте

Австралийские ученые выяснили, что поддерживать организм в тонусе после 40 лет можно благодаря регулярным занятиям спортом, например, тренировкам на велотренажере. Аналитики издания «Вечерняя Москва» рассказали, какие еще есть способы для поддержания здоровья и внешности людей в зрелом возрасте.

Ученые рассказали, как правильно тренировать тело и мозг в зрелом возрасте

Во-первых, благотворное влияние на организм оказывает плавание и аквааэробика. Отмечается особая эффективность упражнений, выполненных в воде, за счет укрепления мышц, улучшения кровотока и положительного воздействия на органы дыхания. Во-вторых, речь идет о ходьбе с палками или так называемой скандинавской ходьбе. Этот вид физической активности приводит в тонус мышцы конечностей, спины, таза и пресса. При этом практически отсутствует угроза получения травмы.

В-третьих, положительное влияние на здоровье оказывает игра в настольный теннис. В этом случае нагрузки на организм минимальны, но, тем не менее, они являются отличным способом для укрепления опорно-двигательной системы, усовершенствования координации движений и развития остроты зрения. С помощью утренней зарядки тело можно привести в порядок без посещения тренажерных залов.

Ученые рассказали, как правильно тренировать тело и мозг в зрелом возрасте

Помимо поддержания физического здоровья организма, специалисты рекомендуют уделять особое внимание и умственному здоровью, контролировать ясность ума, не оставлять без внимания случаи забывчивости. Для того, чтобы предотвратить нарушение когнитивной функции, необходимо решать кроссворды или разгадывать ребусы. Также отличным решением для тренировки мозга является изучение иностранных языков.



 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 15:08

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