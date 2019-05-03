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Эксперты назвали ТОП-5 самых доступных авто с АКПП в России

Сейчас уже даже самые заядлые скептики признают, что автомобили с автоматической коробкой переключения передач (АКПП) намного удобнее тех, что имеют механическую. Эксперты назвали ТОП-5 самых доступных моделей с подобной трансмиссией в России.
Эксперты назвали ТОП-5 самых доступных авто с АКПП в России

В данный рейтинг попали автомобили со всеми видами автоматической коробки переключения передач: вариатором, «роботом» и другими. Самым доступным автомобилем с такой трансмиссией в России оказалась отечественная LADA Granta. Ее комплектация с АКПП обойдется покупателю в 537 тысяч рублей. Второе место в ТОП-5 самых доступных занимает Datsun on-DO. Минимальная сумма, которую необходимо выложить для покупки данного авто с автоматической трансмиссией – 556 тысяч рублей. Тройку самых доступных авто с АКПП в России замыкает другой автомобиль данного японского автопроизводителя – хэтчбек Datsun mi-DO. Его самая дешевая комплектация, оснащенная автоматической трансмиссией, стоит 595 тысяч рублей.
Эксперты назвали ТОП-5 самых доступных авто с АКПП в России

Четвертное место в ТОП-5 самых доступных авто с АКПП в России занимает другой отечественный представитель этого рейтинга – LADA Vesta. Версия данной модели с автоматической коробкой переключения передач обойдется покупателю в почти 665 тысяч рублей. Замыкает этот список седан Renault Logan. За его комплектацию, оснащенную автоматической трансмиссией, французский автопроизводитель просит от 708 тысяч рублей.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:30

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