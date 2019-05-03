Эксперты назвали ТОП-5 самых доступных авто с АКПП в России





В данный рейтинг попали автомобили со всеми видами автоматической коробки переключения передач: вариатором, «роботом» и другими. Самым доступным автомобилем с такой трансмиссией в России оказалась отечественная LADA Granta. Ее комплектация с АКПП обойдется покупателю в 537 тысяч рублей. Второе место в ТОП-5 самых доступных занимает Datsun on-DO. Минимальная сумма, которую необходимо выложить для покупки данного авто с автоматической трансмиссией – 556 тысяч рублей. Тройку самых доступных авто с АКПП в России замыкает другой автомобиль данного японского автопроизводителя – хэтчбек Datsun mi-DO. Его самая дешевая комплектация, оснащенная автоматической трансмиссией, стоит 595 тысяч рублей.Четвертное место в ТОП-5 самых доступных авто с АКПП в России занимает другой отечественный представитель этого рейтинга – LADA Vesta. Версия данной модели с автоматической коробкой переключения передач обойдется покупателю в почти 665 тысяч рублей. Замыкает этот список седан Renault Logan. За его комплектацию, оснащенную автоматической трансмиссией, французский автопроизводитель просит от 708 тысяч рублей.