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До дилеров добрался новый компактный кроссовер Hyundai Venue

Индийские дилеры получили первые партии выставочных образцов автомобиля от южнокорейской компании Hyundai. Цена модели Venue для рынка Индии стартует от 750 тысяч рупий. В переводе на российские рубли это будет почти 700 тысяч рублей.
До дилеров добрался новый компактный кроссовер Hyundai Venue

Индийские дилеры объявили о поступлении на рынок транспортных средств страны первой партии новинки одного из лидеров автомобилестроения Южной Кореи, компании Hyundai. Официальные заявки на модель Venue уже превысили 10 тысяч единиц. Продажи машины начнутся 21 мая, однако уже сейчас среди дилерских компаний заметен ажиотаж. Для индийских покупателей стоимость новинки стартует с 750 тысяч рупий.

Внешний вид новинки соответствует стилю фирменной модельной линии от Hyundai, у Venue такая же каскадная радиаторная решетка, двухуровневые фары и ходовые огни с LED элементами, кроме того, техсредство получило прямоугольные задние фонари. В салоне новинки установлен 7-дюймовый сенсорный экран мультимедийного комплекса и трёхспицевое рулевое колесо. Длина корпуса машины почти 4000 мм, ширина и высота – 1 770 мм и 1 680 мм соответственно, 2500 мм составляет расстояние между осями.

На индийский рынок поступит двухмоторная модель с 1,0-литровым турбо и 120 л. с. и 1,2-литровым атмосферником в 86 лошадиных сил. Также в авто внедрена 5-ступенчатая трансмиссия и 7-скоростная робототехника. В паркетнике производитель установил кнопку включения двигателя, кондиционера и круиз-контроля. Также в машине будет минимум две подушки безопасности и люк электропривода, бесконтактная смартфонная зарядка, парктроник, камера заднего вида и легкосплавные диски в 16-17 дюймов.



 
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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 13:43

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