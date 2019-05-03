Ученые: Пассивное курение повышает риск преждевременной смерти





Такое исследование ученые из Южной Кореи представили в рамках ежегодной научной конференции Европейского общества кардиологов. Корейские специалисты изучили почти 132 тысячи человек и узнали, как пассивное курение влияет на людей, никогда не имевших этой вредной привычки. После анализа полученных результатов ученые заявили о том, что многие люди недооцениваю пагубное воздействие данного фактора на их здоровье.Регулярное пассивное курение дома или на работе повышает риск возникновения гипертонии на 13%, жизнь с курильщиком в течении 20 лет – на 15%, а воздействие дыма на человека в течении 20 лет увеличивает этот показатель до 17%. Разницы между результатами у мужчин и женщин не наблюдалось. Испытуемые, относящиеся к группе пассивных курильщиков, имели шанс возникновения высокого кровяного давление в 27,9%, а те, кто избегали такого воздействия – 22,6%.Ученые отмечают, эти данные говорят о том, что подобный вид курения является не менее опасным, чем обычный. Поэтому людям рекомендуют избегать пассивного воздействия дыма на их организм, иначе у них значительно возрастет риск преждевременной смерти из-за хронических болезней сердца первично вызванных гипертонией.