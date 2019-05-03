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Встреча Лаврова и Помпео может пройти в Финляндии

Представители американской администрации ожидают, что встреча глав МИД России и США состоится в ходе совещания Арктического совета. Последний должен проводиться 6 и 7 мая на территории Финляндии.
Встреча Лаврова и Помпео может пройти в Финляндии

Таким образом американская сторона готовится к встрече Сергея Лаврова со своим коллегой Майклом Помпео, произойдет это в ближайшее время. Как отметил представитель Государственного департамента высокого ранга, все детали будущей встречи еще не оговорены. На данный момент неизвестно когда и в каком формате пройдет встреча, но площадка Арктического совета удобна для всех сторон. Предполагается, что в ходе проведения совета можно обсудить и рассмотреть многие темы, но точная информация о возможностях появится после прибытия делегации в Финляндию.

Как передает слова представителя Госдепартамента издание “ПолитЭксперт”, Лавров и Помпео могут обсудить вопросы, касающиеся Арктики и всего спектра проблем. Вероятно, частью обсуждения станет Венесуэла.



 
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Политика
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:20

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