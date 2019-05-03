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Любовь Толкалина показала фанатам стройную фигуру в мини-бикини во время отдыха на Сицилии

Любовь Толкалина наслаждается майскими каникулами на Сицилии. Знаменитая актриса открыла пляжный сезон и продемонстрировала фанатам свою стройную фигуру в белом мини-бикини.

Любовь Толкалина показала фанатам стройную фигуру в мини-бикини во время отдыха на Сицилии

В личном аккаунте Instagram Толкалиной появился интересный ролик. Артистка решила сделать заплыв, хотя вода в Тирренском море еще холодная. «Ура! Купальный сезон этого года открыт!» - пишет в комментарии к видео 41-летняя актриса.

По словам знаменитости, итальянцы сравнивают Сицилию с очень сладким экспрессо. Она призналась, что недавно ей удалось побывать на острове Салина. Любовь Толкалина с восторгом рассказывает об островах и радует поклонников яркими кадрами с отдыха.

«Какая Вы красивая и какое вокруг волшебство», «Фигура великолепная!», «Восторг и восхищение», - писали в комментариях фолловеры звезды отечественного кино, называя Толкалину «эротичной», «стройной», «прекрасной», «изящной», «красивой» и «женственной». Поклонники оценили отдых кумира, но некоторым купальник артистки показался недостаточно подходящим.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:23

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