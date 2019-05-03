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Курс валют на 01.05.2019

Эксперты прогнозируют ослабление курса рубля к концу года

Специалисты предсказывают ослабление позиции рубля на мировом рынке валюты. Обрушение курса предполагается к концу года.
Эксперты прогнозируют ослабление курса рубля к концу года

Специалисты представили ряд факторов, которые, по их мнению, негативно скажутся на курсе рубля на мировом рынке. Макроэкономисты ожидают снижение ставки ЦБ, а также ужесточение санкций против России. Ситуацию могут исправить налоговые выплаты экспортеров и крепкий торговый баланс.

Экономисты дают приблизительно одинаковые прогнозы относительно стоимости российской валюты к концу года. Они считают, что цена будет колебаться в диапазоне от 64 до 70 рублей за доллар. Эта цена сформирована без учета возможных внешних шоков.

Цена будет колебаться также в зависимости от стоимости нефти, движений капиталов, периода отпусков и налоговых платежей. Больше всего рисков для национальной валюты связаны, по мнению экспертов, с глобальным укреплением доллара за счет инвестирования в развивающиеся рынки, особенно в страны с высоким уровнем долга и дисбалансированной экономикой.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 13:05

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