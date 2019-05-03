Эксперты прогнозируют ослабление курса рубля к концу года





Специалисты представили ряд факторов, которые, по их мнению, негативно скажутся на курсе рубля на мировом рынке. Макроэкономисты ожидают снижение ставки ЦБ, а также ужесточение санкций против России. Ситуацию могут исправить налоговые выплаты экспортеров и крепкий торговый баланс.Экономисты дают приблизительно одинаковые прогнозы относительно стоимости российской валюты к концу года. Они считают, что цена будет колебаться в диапазоне от 64 до 70 рублей за доллар. Эта цена сформирована без учета возможных внешних шоков.Цена будет колебаться также в зависимости от стоимости нефти, движений капиталов, периода отпусков и налоговых платежей. Больше всего рисков для национальной валюты связаны, по мнению экспертов, с глобальным укреплением доллара за счет инвестирования в развивающиеся рынки, особенно в страны с высоким уровнем долга и дисбалансированной экономикой.