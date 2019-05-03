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У Влада Кадони над кроватью висит портрет Ольги Бузовой

Телеведущий реалити-шоу «Дом-2» Влад Кадони признался своей коллеге, а по совместительству и восходящей исполнительнице Ольге Бузовой, что у него над кроватью висит ее портрет. По словам звезды одного из самых мистических проектов России «Битвы экстрасенсов», он по-прежнему мечтает заняться с певицей «волшебством».

У Влада Кадони над кроватью висит портрет Ольги Бузовой

На днях в социальных сетях появился видеоролик, который за несколько секунд разлетелся по всему Интернету. Дело в том, что на записи запечатлены очередные признания Кадони Бузовой.

Не секрет, что Влад, несмотря на наличие девушки, довольно часто в последнее время намекает Ольге и ее поклонникам на то, что не против наконец-таки осчастливить поющую телеведущую, в постели которой после развода с Дмитрием Тарасовым побывал только один мужчина.

Вот и в этот раз Кадони в очередной раз дал понять Бузовой, что мечтает о «волшебстве» с ней. Влад не только признался, что у него над кроватью висит портрет Ольги, но и заявил, что многие мужчины России желают «овладеть» восходящей артисткой.

У Влада Кадони над кроватью висит портрет Ольги Бузовой

«Мы очень отдаемся на шоу, но не друг другу!.. В этом и проблема! Так я считаю!» - заявил Кадони Бузовой.

Нужно сказать, что Ольге явно было приятно услышать от своего коллеги, что тот мечтает быть с ней. Впрочем, Бузова попросила Кадони не заниматься самоудовлетворением. К слову, Влад подчеркнул, что у него попросту нет другого выхода.

«Так пол страны делает! Тебе жалко что ли?!» - отметил ведущий реалити-шоу «Дом-2».



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:41

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