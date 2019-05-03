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МИД РФ оценил возможность встречи в нормандском формате

МИД РФ прокомментировал и оценил вероятность возможности встречи в нормандском формате. По словам замглавы ведомства Григория Карасина, об этом стоит говорить после инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского.
МИД РФ оценил возможность встречи в нормандском формате

Возможная встреча в нормандском формате является одним из ключевых вопросов ближайшей перспективы, так как избрание главы государства открывает возможности для урегулирования конфликта на Донбассе. Данную ситуацию прокомментировали в МИД РФ и заявили, что такой вариант действительно рассматривается, но пока говорить о нем слишком рано.

Григорий Карасин отмечает, необходимо сначала дождаться инаугурации Владимира Зеленского и только потом начинать подготовку встречи. Важен не факт общения, а результат, поэтому данное мероприятие необходимо наполнить со смыслом, констатирует замглавы МИД РФ. Он также обратил внимание на то, что нормандский формат – это общение на всех уровнях – экспертном, министерском и высшем, поэтому его нельзя организовать за пару дней.

Сразу после заявления Григория Карасина на эту тему высказался Александр Данилюк, отвечающий в команде Владимира Зеленского за вопросы международной деятельности, финансов и экономики. По его словам, для нового президента Украины первоочередной целью является активизация работы именно нормандского формата.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:43

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