Asus показал новый безрамочный смартфон ZenFone 6 без вырезов и отверстий





Asus опубликовал тизерное изображение смартфона ZenFone 6, где содержится призыв бросить вызов всему обычному. На снимке можно рассмотреть очертания гаджета, что подтверждает отказ разработчика от вырезов и отверстий на экране. Также смартфон получил узкие рамки, что наблюдается по всему периметру. Фронтальная камера на изображении не видна, а эксперты предполагают, что она окажется выдвижной. Asus готовится выпустить флагманский смартфон OnePlus с подобным выдвижным механизмом.Asus ZenFone 6 получил сертификацию Федеральной комиссии по связи США, в результате чего подтвердилось наличие сдвоенной основной камеры с датчиком на 48 Мп. Эксперты ожидают наличие 18-ваттной зарядки и чипа Snapdragon 855. ОС представлена Android 9 Pie, а презентация новинки пройдет уже вскоре.