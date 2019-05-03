Asus показал новый безрамочный смартфон ZenFone 6 без вырезов и отверстий
Компания Asus продемонстрировала общественности безрамочный ZenFone 6, который отличается отсутствием вырезов и отверстий. Официальная презентация смартфона намечена на 16 мая, это произойдет в рамках спецмероприятия в Испании.
Asus опубликовал тизерное изображение смартфона ZenFone 6, где содержится призыв бросить вызов всему обычному. На снимке можно рассмотреть очертания гаджета, что подтверждает отказ разработчика от вырезов и отверстий на экране. Также смартфон получил узкие рамки, что наблюдается по всему периметру. Фронтальная камера на изображении не видна, а эксперты предполагают, что она окажется выдвижной. Asus готовится выпустить флагманский смартфон OnePlus с подобным выдвижным механизмом.
Asus ZenFone 6 получил сертификацию Федеральной комиссии по связи США, в результате чего подтвердилось наличие сдвоенной основной камеры с датчиком на 48 Мп. Эксперты ожидают наличие 18-ваттной зарядки и чипа Snapdragon 855. ОС представлена Android 9 Pie, а презентация новинки пройдет уже вскоре.
Asus опубликовал тизерное изображение смартфона ZenFone 6, где содержится призыв бросить вызов всему обычному. На снимке можно рассмотреть очертания гаджета, что подтверждает отказ разработчика от вырезов и отверстий на экране. Также смартфон получил узкие рамки, что наблюдается по всему периметру. Фронтальная камера на изображении не видна, а эксперты предполагают, что она окажется выдвижной. Asus готовится выпустить флагманский смартфон OnePlus с подобным выдвижным механизмом.
Asus ZenFone 6 получил сертификацию Федеральной комиссии по связи США, в результате чего подтвердилось наличие сдвоенной основной камеры с датчиком на 48 Мп. Эксперты ожидают наличие 18-ваттной зарядки и чипа Snapdragon 855. ОС представлена Android 9 Pie, а презентация новинки пройдет уже вскоре.
Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:18