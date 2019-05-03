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Asus показал новый безрамочный смартфон ZenFone 6 без вырезов и отверстий

Компания Asus продемонстрировала общественности безрамочный ZenFone 6, который отличается отсутствием вырезов и отверстий. Официальная презентация смартфона намечена на 16 мая, это произойдет в рамках спецмероприятия в Испании.
Asus показал новый безрамочный смартфон ZenFone 6 без вырезов и отверстий

Asus опубликовал тизерное изображение смартфона ZenFone 6, где содержится призыв бросить вызов всему обычному. На снимке можно рассмотреть очертания гаджета, что подтверждает отказ разработчика от вырезов и отверстий на экране. Также смартфон получил узкие рамки, что наблюдается по всему периметру. Фронтальная камера на изображении не видна, а эксперты предполагают, что она окажется выдвижной. Asus готовится выпустить флагманский смартфон OnePlus с подобным выдвижным механизмом.

Asus ZenFone 6 получил сертификацию Федеральной комиссии по связи США, в результате чего подтвердилось наличие сдвоенной основной камеры с датчиком на 48 Мп. Эксперты ожидают наличие 18-ваттной зарядки и чипа Snapdragon 855. ОС представлена Android 9 Pie, а презентация новинки пройдет уже вскоре.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:18

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