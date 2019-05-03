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Смартфоны Samsung Galaxy A подешевели через пару месяцев после анонса

Известная южнокорейская компания по производству техники Samsung представила пару месяцев назад новую линейку своих смартфонов Galaxy A. Цены на младшие модели уже начали снижаться.
Смартфоны Samsung Galaxy A подешевели через пару месяцев после анонса

Телефоны отличаются возможностями камеры, которую производители заявляют, как «сверхширокоугольную», большим безграничным экраном, аккумулятором повышенной ёмкости и технологией Samsung Knox, которая призвана защищать информацию на всех уровнях.

Смартфоны поступили в продажу сперва в Индии. Закономерно, что снижение цен отмечается именно там. Подешевели сразу три модели Galaxy A10, A20 и A30. Разница в цене с первоначальной невысока. А10 упал в цене на 7 долларов, А20 – на 15, а А30 «сбросил» 20 долларов. 20-я модель начала сбавлять цену и за пределами Индии – в Украине, например, уже несколько недель смартфон доступен по меньшей цене.

Пользователи во всем мире надеются, что цены и в других регионах начнут снижаться.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 11:37

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