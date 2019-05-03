Смартфоны Samsung Galaxy A подешевели через пару месяцев после анонса





Телефоны отличаются возможностями камеры, которую производители заявляют, как «сверхширокоугольную», большим безграничным экраном, аккумулятором повышенной ёмкости и технологией Samsung Knox, которая призвана защищать информацию на всех уровнях.Смартфоны поступили в продажу сперва в Индии. Закономерно, что снижение цен отмечается именно там. Подешевели сразу три модели Galaxy A10, A20 и A30. Разница в цене с первоначальной невысока. А10 упал в цене на 7 долларов, А20 – на 15, а А30 «сбросил» 20 долларов. 20-я модель начала сбавлять цену и за пределами Индии – в Украине, например, уже несколько недель смартфон доступен по меньшей цене.Пользователи во всем мире надеются, что цены и в других регионах начнут снижаться.