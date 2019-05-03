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Ученые нашли на астероиде Итокава воду

Американские ученые провели анализ образцов грунта, взятых аппаратом «Хаябуса-1» с астероида Итокава. Результаты исследования показали, что на этом космическом объекте достаточно много воды, просто она находится внутри тех материалов, что его образуют.
Ученые нашли на астероиде Итокава воду

Аппарат «Хаябуса-1» еще в 2010 году взял много образцов грунта с астероида Итокава, но доставить их на Землю удалось совсем недавно. Именно поэтому изучение данных пород находится в самом «разгаре», ученые со всего мира активно проводят анализ полученных веществ. Возраст Итокавы составляет около 4,64 млрд лет, а его диаметр – 20 км. Согласно одной из версий, астероид изначально был частью своего более крупного собрата, но откололся от него после столкновения с другим космическим объектом.

Изучение образцов Итокавы подтвердило теорию, что вода на Земле могла появиться именно после падения этих астрономических тел на поверхность Планеты. В материалах, образующих данный астероид, нашли вещество пироксен. Именно оно в своих кристаллических структурах содержит немало воды, ученым даже удалось узнать более точные данные относительно ее содержания. Этот показатель составляет 698-988 частей на миллион (ppm).

Такое открытие позволяет ученым дополнить свои теории относительно того, как на Земле появилась вода. Их всего две: она выделялась из разных веществ на первых этапах образования Планеты и ее с собой принесли падающие метеориты и астероиды.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:43

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