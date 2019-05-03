Мария Горбань похвасталась фигурой в бикини на пикантном видео

Накануне артистка приняла спонтанное решение уехать в Турцию на майские праздники. Сразу после перелета Мария Горбань записала видео, продемонстрировав соблазнительную фигуру. Актриса позировала в бикини леопардовой расцветки и легком халате. Поклонники в комментариях отметили, что ролик снят скорее для мужской половины населения, а также отправили Горбань массу комплиментов.Роскошные формы Мария Горбань поддерживает при помощи танцев и занятий спортом. В частности, актриса предпочитает серфинг и сноуборд, а также чаще занимается на улице, а не в зале. Артистка следит за своим питанием, однако не отказывается от вредных продуктов, разрешая себе употреблять минимум. Смелые фотографии и видео артистки также вдохновляют женскую часть ее поклонников на занятия спортом.