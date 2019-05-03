Мать Тимати Симона Юнусова высказалась о вреде "Голос. Дети" для подрастающих артистов

"Они не виноваты в наших взрослых играх и действительно нам верят. Мы заставляем детей с пелёнок мериться "причинными местами", и это формирует их взгляд на будущую жизнь, - пишет звёздная бабушка. - Искусство - это когда зритель плачет от восторга, а не ребёнок от поражения".

На своей странице в соцсети Юнусова рассказала, на какие мысли её натолкнул скандал вокруг шоу "Голос. Дети", связанный с победой дочери Алсу. Мать Тимати отметила, что зрители передачи уже многократно поднимали наиболее проблемные темы, однако её беспокоит не столько позиция судей, сколько сами участники подобных конкурсов. Юнусовой жаль и проигравших, и победителей, ведь последние даже не осознают, чего стоила победа их родителям на самом деле.Юнусова предложила продюсерам "Голос. Дети" оставить выбор победителя за самими юными участниками. Также она добавила, что восхищения достоин каждый подрастающий талант.