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Мать Тимати Симона Юнусова высказалась о вреде "Голос. Дети" для подрастающих артистов

Симона Юнусова высказалась в Instagram о вреде шоу, подобных "Голос. Дети", для подрастающих артистов. Мать Тимати считает, что жёсткая конкуренция ломает неокрепшую психику ребёнка.
Мать Тимати Симона Юнусова высказалась о вреде "Голос. Дети" для подрастающих артистов

На своей странице в соцсети Юнусова рассказала, на какие мысли её натолкнул скандал вокруг шоу "Голос. Дети", связанный с победой дочери Алсу. Мать Тимати отметила, что зрители передачи уже многократно поднимали наиболее проблемные темы, однако её беспокоит не столько позиция судей, сколько сами участники подобных конкурсов. Юнусовой жаль и проигравших, и победителей, ведь последние даже не осознают, чего стоила победа их родителям на самом деле.

"Они не виноваты в наших взрослых играх и действительно нам верят. Мы заставляем детей с пелёнок мериться "причинными местами", и это формирует их взгляд на будущую жизнь, - пишет звёздная бабушка. - Искусство - это когда зритель плачет от восторга, а не ребёнок от поражения".

Юнусова предложила продюсерам "Голос. Дети" оставить выбор победителя за самими юными участниками. Также она добавила, что восхищения достоин каждый подрастающий талант.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:30

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