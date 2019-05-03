Специалисты назвали ТОП-10 ошибок во время приготовления шашлыка





Не все умеют выбирать мясо правильно. По мнению экспертов, продукт не должен прилипать к рукам, а при нажатии пальцем на мясо появившаяся «ямка» должна исчезнуть. Резкий запах и розовые «следы» мяса указывают на «ненатуральность» главного ингредиента для шашлыка, так как в нем много химических веществ.Еще одна из ошибок – использование уксуса в маринаде для шашлыка. Это неправильно, поскольку мясо в результате становится жестким и суховатым. Для маринада эксперты рекомендуют использовать кефир, майонезный и томатный соусы, минеральную воду. Розжиг для костра из хвойных веток придаст вкус хвои блюду. Не следует брать для этих целей также и дерево, покрытое краской, лаком или другими химическими веществами – шашлык станет невкусным и вредным.Жарить овощи вместе с мясом – еще один минус, так как мясные продукты готовятся дольше, поэтому овощи могут просто сгореть. Лучше не закусывать шашлык томатами. Последние имеют вещества, «затормаживающие» процесс переваривания белка. Лучшее дополнение к жареному мясу – салаты из зеленых овощей или любая зелень, такая как: укроп, петрушка.Шестая самая распространенная ошибка – сочетание шашлыка с водкой. Такой «отдых» губительно отражается на здоровье печени. Если без спиртного не обойтись, то можно употреблять сухое красное вино.Очень важно следить, чтобы мясо прожарилось до конца. Некачественная прожарка приведет не только к расстройству желудка, но и различным тяжелым заболеваниям. К шашлыкам следует относиться с осторожностью тем, у кого есть заболевания почек, а также людям преклонного возраста. Люди с проблемами желудка, печени и язвенными заболеваниями должны воздерживаться от такой тяжелой пищи.Употребление большого количества шашлыка не принесет никакой пользы организму. Жирное мясо, прожариваемое на углях, имеет канцерогенные вещества, способные вызывать онкологию. Именно поэтому темную корочку лучше не есть. Огромная ошибка при приготовлении мясного блюда – не убирать после себя, особенно, если пикник был на природе, в общественном месте. Специалисты обращают внимание на важности сохранения экологии и уважении окружающих.