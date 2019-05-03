Компания Delta 4x4 тюнинговала кроссовер Dacter om Dacia





Кроссовер оснастили новой подвеской, благодаря которой дорожный просвет увеличился на 30 мм, а также усилили дно автомобиля, поставив защиту толщиной 5мм, чтобы оградить кузов от механических повреждений камнями, ветками и прочими предметами, которые встречаются на бездорожье.Для лучшего сцепления с трассой установлен комплект резины 215/70 BF Goodrich. Так же для чрезвычайных ситуаций специалисты установили лебедку за передним бампером. В ателье заверили, что она отвечает всем необходимым нормам и может выдерживать нагрузку в 2 тонны.Также автомобиль оснастили дополнительными фарами PIAA и светодиодной панелью. Для перевозки большого количества вещей добавили багажник на крышу. Также у покупателей есть возможность выбрать диски.