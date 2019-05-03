Бюджетный кроссовер Hyundai ix35 пользуется ажиотажным спросом в Китае





Об этом заявила Китайская ассоциация автопроизводителей (CAAM) в своем ежеквартальном отчете. Согласно нему, за первые 3 месяца 2019 года продажи бюджетного кроссовера Hyundai ix35 на 35% превысили показатели его одноплатформенного собрата Kia Sportage, продавшегося тиражом 27,2 тысячи единиц. Это произошло не смотря на то, что именно данная модель в 2018 году показывала наилучшие показатели роста реализации во всем сегменте SUV.Кроссовер Hyundai ix35 является удешевленной альтернативой Hyundai Tucson. Бюджетная модель построена на базе ix35 образца 2013 года. Внешний вид кроссовера отвечает современным стандартам бренда и способен удивить даже самых требовательных покупателей. Он имеет каскадную радиаторную решетку, головную светодиодную оптику и задние LED-фонари.Под капотом бюджетного Hyundai ix35 может скрываться 2,0-литровый двигатель мощностью 163 «лошадки» и 1,4-литровый турбированный бензиновый мотор на 140 лошадиных сил. Базовая комплектация имеет передний привод, но для более дорогих можно заказать полный. Цена кроссовера в Китае составляет около 1 млн 150 тысяч рублей по текущему курсу валют.