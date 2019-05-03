АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Длительное воздействие низких доз радиации связано с повышенным риском гипертонии
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Бюджетный кроссовер Hyundai ix35 пользуется ажиотажным спросом в Китае

Новый бюджетный кроссовер Hyundai ix35 установил в Китае очередной рекорд продаж и превзошел Kia Sportage, выполненный на той же платформе. В Поднебесной данная модель пользуется ажиотажным спросом и за первые 3 месяца 2019 года было реализовано 42 тысячи единиц.
Бюджетный кроссовер Hyundai ix35 пользуется ажиотажным спросом в Китае

Об этом заявила Китайская ассоциация автопроизводителей (CAAM) в своем ежеквартальном отчете. Согласно нему, за первые 3 месяца 2019 года продажи бюджетного кроссовера Hyundai ix35 на 35% превысили показатели его одноплатформенного собрата Kia Sportage, продавшегося тиражом 27,2 тысячи единиц. Это произошло не смотря на то, что именно данная модель в 2018 году показывала наилучшие показатели роста реализации во всем сегменте SUV.

Кроссовер Hyundai ix35 является удешевленной альтернативой Hyundai Tucson. Бюджетная модель построена на базе ix35 образца 2013 года. Внешний вид кроссовера отвечает современным стандартам бренда и способен удивить даже самых требовательных покупателей. Он имеет каскадную радиаторную решетку, головную светодиодную оптику и задние LED-фонари.

Под капотом бюджетного Hyundai ix35 может скрываться 2,0-литровый двигатель мощностью 163 «лошадки» и 1,4-литровый турбированный бензиновый мотор на 140 лошадиных сил. Базовая комплектация имеет передний привод, но для более дорогих можно заказать полный. Цена кроссовера в Китае составляет около 1 млн 150 тысяч рублей по текущему курсу валют.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:10

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Камерофон Honor 20 Pro "засветился" на
"Похожа на папу": Певица Ханна открыла
Очевидцы засняли смерч в Самарской
Звезда «Дома-2» Лиза Кутузова назвала
Ученые: Длительное воздействие низких
Специалисты назвали ТОП-10 ошибок во
«Передавала вам привет»: Елена Летучая
Компания Delta 4x4 тюнинговала
Яна Рудковская показала в Сети
Британская компания испытала модель
Звезда «Дома-2» Оксана Ряска устала от
Эксперты назвали признаки того, что
Эксперты назвали продукты, чьим
В Крыму воздушный шар с ребенком унесло
Анастасия Волочкова наладила отношения
Бюджетный кроссовер Hyundai ix35
Ученые рассказали о влиянии изменений
Бывшая девушка Саши Гобозова помирилась
В Сети опубликовано архивное фото
Обновление Telegram поможет избежать
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь
Из-за погодных условий Федор Конюхов
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
Экс-участники "Дома-2" Виктория Романец
В Австралии работники парка нашли
Дарья Пынзарь может лишиться сына из-за
В подмосковной Истре ДТП унесло жизни
Никита Пресняков прошел обследование
С лета 2019 года в России заработают
Ученые: Пережившие рак пожилые люди
Просмотреть все новости