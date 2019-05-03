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Ученые рассказали о влиянии изменений климата на рождаемость во всем мире

Американские ученые выяснили, как изменение климата отразится на рождаемости во всем мире. Исследователи предполагают, что в тропических странах женщины станут рожать чаще.
Ученые рассказали о влиянии изменений климата на рождаемость во всем мире

Ученые из Колледжа Уильямса в Уильямстауне уверены, что семьи в тропических странах будут заводить больше детей для помощи по дому. В частности, изменение погоды наносит вред сельскохозяйственным угодьям, которые требуют повышенного внимания. В результате дети, рожденные в таких семьях, получат меньше образования и больше навыков работы по хозяйству.

В более богатых странах, которые расположены дальше от экватора, изменение климата приведет к снижению рождаемости. В результате исследования ученые предположили, что такая ситуация приведет к неравенству между богатыми и бедными странами, поскольку последние не способны к быстрой адаптации к изменениям.



 
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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:00

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