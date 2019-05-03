Ученые рассказали о влиянии изменений климата на рождаемость во всем мире





Ученые из Колледжа Уильямса в Уильямстауне уверены, что семьи в тропических странах будут заводить больше детей для помощи по дому. В частности, изменение погоды наносит вред сельскохозяйственным угодьям, которые требуют повышенного внимания. В результате дети, рожденные в таких семьях, получат меньше образования и больше навыков работы по хозяйству.В более богатых странах, которые расположены дальше от экватора, изменение климата приведет к снижению рождаемости. В результате исследования ученые предположили, что такая ситуация приведет к неравенству между богатыми и бедными странами, поскольку последние не способны к быстрой адаптации к изменениям.