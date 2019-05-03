«Передавала вам привет»: Елена Летучая встретилась с Умой Турман

Об этом Елена Летучая рассказала на собственной странице в Instagram. Телеведущая опубликовала совместный снимок с мировой звездой Умой Турман, известной зрителям по таким культовым фильмам Квентина Тарантино как «Криминальное чтиво» и «Убить Билла». На фото знаменитости сидя позируют для снимка, при этом россиянка демонстративно открыла свои ноги. Следует отметить, что телеведущая и актриса выбрали достаточно схожие образы для этого модного показа в Нью-Йорке, их сходство видно невооруженным взглядом. Сама звезда «Ревизорро» прокомментировала этот снимок так: «Ума Турман передавала вам привет».Поклонники Елены Летучей очень обрадовались совместному снимку телеведущей и актрисы такого уровня. Подписчики отмечают, Уму Турман знают во всем мире, поэтому неудивительно, что главная звезда «Ревизорро» захотела получить подобное фото на память. Отдельно поклонники Елены Летучей отметили ее прекрасный внешний вид и заверили, что она способна привлечь к себе внимание даже на модном показе мирового уровня.