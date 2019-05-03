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Яна Рудковская показала в Сети "зажигательный" танец Димы Билана

Дима Билан впечатлил зрителей откровенным танцем. Видеороликом, где «зажигает» певец, поделилась в своем Instagram его продюсер Яна Рудковская.
Яна Рудковская показала в Сети "зажигательный" танец Димы Билана

Яна Рудковская решила немного встряхнуть «мертвый на майских праздниках» Instagram и поделилась видео, где Дима Билан довольно откровенно танцует. Артист в процессе танца поднимает футболку, оголяя торс, и интенсивно крутит бедрами.

Как известно, недавно певец оказался в больнице с переломом ноги, где ему даже пришлось перенести операцию. Поклонники сильно переживали, желали ему скорейшего выздоровления. Судя по видео, знаменитость совсем оправился от травмы. Правда, танец, который исполняет Дима Билан, подписчики его продюсера не оценили. Большинство высказалось в комментариях о том, что это вульгарно и возмутились тем, что он себе такое позволяет, ведь среди его аудитории много детей.

Видео, размещенное в Instagram Яны Рудковской собрало множество комментариев. «Это вульгарно так танцевать», «Я люблю Димульку, но этот танец голодного бабуина явно не его», «Это, я так понимаю, не стриптиз клуб! На сцене для меня это моветон! При всем уважении к Яночке», - писали возмущенные поведением певца подписчики.



 
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ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 10:41

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