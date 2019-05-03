Анастасия Волочкова наладила отношения с мамой

Анастасия Волочкова никогда не могла похвастаться хорошими отношениями с мамой. Она неоднократно подчеркивала, что ее родственница всеми способами мешает становлению карьеры танцовщицы. Причина кроется в том, что мама звезды сама хотела стать балериной, но у нее не получилось. Сама же Волочкова с профессией определилась еще в пятилетнем возрасте и прикладывала к этому всевозможные усилия, несмотря на протесты родительницы. Это отложило отпечаток на их взаимоотношения. Казалось, мир в их семье никогда не наступит.Но фото с трогательной подписью в Instagram звезды говорит о том, что вражда закончена. На снимке изображены дочь Волочковой Ариша и ее мать Тамара Владимировна. Знаменитость прокомментировала снимок: «Мои милашки! Мама и Аришка в Питере. Как я рада! Мои любимые! Жду дома».