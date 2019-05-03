АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Длительное воздействие низких доз радиации связано с повышенным риском гипертонии
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Анастасия Волочкова наладила отношения с мамой

Балерина Анастасия Волочкова решила забыть давние обиды и помирилась с матерью. Она выложила в свой Instagram фото, где ее дочь изображена с бабушкой. Под постом трогательная подпись- «Жду дома».
Анастасия Волочкова наладила отношения с мамой

Анастасия Волочкова никогда не могла похвастаться хорошими отношениями с мамой. Она неоднократно подчеркивала, что ее родственница всеми способами мешает становлению карьеры танцовщицы. Причина кроется в том, что мама звезды сама хотела стать балериной, но у нее не получилось. Сама же Волочкова с профессией определилась еще в пятилетнем возрасте и прикладывала к этому всевозможные усилия, несмотря на протесты родительницы. Это отложило отпечаток на их взаимоотношения. Казалось, мир в их семье никогда не наступит.

Но фото с трогательной подписью в Instagram звезды говорит о том, что вражда закончена. На снимке изображены дочь Волочковой Ариша и ее мать Тамара Владимировна. Знаменитость прокомментировала снимок: «Мои милашки! Мама и Аришка в Питере. Как я рада! Мои любимые! Жду дома».



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 10:12

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Камерофон Honor 20 Pro "засветился" на
"Похожа на папу": Певица Ханна открыла
Очевидцы засняли смерч в Самарской
Звезда «Дома-2» Лиза Кутузова назвала
Ученые: Длительное воздействие низких
Специалисты назвали ТОП-10 ошибок во
«Передавала вам привет»: Елена Летучая
Компания Delta 4x4 тюнинговала
Яна Рудковская показала в Сети
Британская компания испытала модель
Звезда «Дома-2» Оксана Ряска устала от
Эксперты назвали признаки того, что
Эксперты назвали продукты, чьим
В Крыму воздушный шар с ребенком унесло
Анастасия Волочкова наладила отношения
Бюджетный кроссовер Hyundai ix35
Ученые рассказали о влиянии изменений
Бывшая девушка Саши Гобозова помирилась
В Сети опубликовано архивное фото
Обновление Telegram поможет избежать
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь
Из-за погодных условий Федор Конюхов
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
Экс-участники "Дома-2" Виктория Романец
В Австралии работники парка нашли
Дарья Пынзарь может лишиться сына из-за
В подмосковной Истре ДТП унесло жизни
Никита Пресняков прошел обследование
С лета 2019 года в России заработают
Ученые: Пережившие рак пожилые люди
Просмотреть все новости