АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Пережившие рак пожилые люди имеют постоянный риск метастазирования в мозг
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс готовятся к скорому рождению третьего ребенка

Блейк Лайвли и ее супруг Райан Рейнольдс появились вместе на премьере анимационного фильма «Покемон. Детектив Пикачу» в Нью-Йорке. Звезда «Век Адалин» позировала перед камерами в облегающем платье, что позволило предположить: супруги готовятся к рождению третьего ребенка.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс готовятся к скорому рождению третьего ребенка

Одна из самых красивых супружеских пар Голливуда уже воспитывает 4-летнюю Джеймс и 2-летнюю Инес. На красной дорожке 31-летняя Лайвли в желтом платье, которое «выдало» округлившийся живот выглядела очень привлекательно. Поклонники полагают, что беременность идет знаменитости на пользу, ведь она становится все красивее. В личных аккаунтах в социальных сетях Рейнольдс и Лайвли пока не спешат афишировать грядущее пополнение в семье.
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс готовятся к скорому рождению третьего ребенка

Две предыдущие беременности супруги также старались скрывать, как можно дольше. Актеры поженились в 2012 году. В одном из интервью звездные родители признавались, что не отказались бы от большой семьи. По словам Райана Рейнольдса, они с супругой не участвуют в съемках одновременно, так как это помогает сохранять хорошие семейные отношения.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 09:27

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Обновление Telegram поможет избежать
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь
Из-за погодных условий Федор Конюхов
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
Экс-участники "Дома-2" Виктория Романец
В Австралии работники парка нашли
Дарья Пынзарь может лишиться сына из-за
В подмосковной Истре ДТП унесло жизни
Никита Пресняков прошел обследование
С лета 2019 года в России заработают
Ученые: Пережившие рак пожилые люди
Ксения Собчак отдыхает в Испании вместе
Sony PlayStation 5 будет мощной по
Кира Найтли беременна вторым ребенком
В России создают управляемого через
Илья Яббаров передал маленькому сыну
Эксперты не ожидают подорожания бензина
В Челябинской области при пожаре в
Ксения Бородина погуляла на дне
Эксперты назвали ТОП-10 авто, с
Лиза Триандафилиди озвучила дату
Александр Лукашенко дал право
Голые Саша Черно и Иосиф Оганесян
Эксперты назвали самые лучшие для
Праздничные шашлыки испортили фигуру
Ученые: Беспокоящиеся о грамматических
Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко
Ученые нашли связь между геном
Уехавшая из России Виктория Лопырева
Влад Кадони поделился с Ириной
Просмотреть все новости