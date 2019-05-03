Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс готовятся к скорому рождению третьего ребенка





Одна из самых красивых супружеских пар Голливуда уже воспитывает 4-летнюю Джеймс и 2-летнюю Инес. На красной дорожке 31-летняя Лайвли в желтом платье, которое «выдало» округлившийся живот выглядела очень привлекательно. Поклонники полагают, что беременность идет знаменитости на пользу, ведь она становится все красивее. В личных аккаунтах в социальных сетях Рейнольдс и Лайвли пока не спешат афишировать грядущее пополнение в семье.Две предыдущие беременности супруги также старались скрывать, как можно дольше. Актеры поженились в 2012 году. В одном из интервью звездные родители признавались, что не отказались бы от большой семьи. По словам Райана Рейнольдса, они с супругой не участвуют в съемках одновременно, так как это помогает сохранять хорошие семейные отношения.