Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс готовятся к скорому рождению третьего ребенка
Блейк Лайвли и ее супруг Райан Рейнольдс появились вместе на премьере анимационного фильма «Покемон. Детектив Пикачу» в Нью-Йорке. Звезда «Век Адалин» позировала перед камерами в облегающем платье, что позволило предположить: супруги готовятся к рождению третьего ребенка.
Одна из самых красивых супружеских пар Голливуда уже воспитывает 4-летнюю Джеймс и 2-летнюю Инес. На красной дорожке 31-летняя Лайвли в желтом платье, которое «выдало» округлившийся живот выглядела очень привлекательно. Поклонники полагают, что беременность идет знаменитости на пользу, ведь она становится все красивее. В личных аккаунтах в социальных сетях Рейнольдс и Лайвли пока не спешат афишировать грядущее пополнение в семье.
Две предыдущие беременности супруги также старались скрывать, как можно дольше. Актеры поженились в 2012 году. В одном из интервью звездные родители признавались, что не отказались бы от большой семьи. По словам Райана Рейнольдса, они с супругой не участвуют в съемках одновременно, так как это помогает сохранять хорошие семейные отношения.
Одна из самых красивых супружеских пар Голливуда уже воспитывает 4-летнюю Джеймс и 2-летнюю Инес. На красной дорожке 31-летняя Лайвли в желтом платье, которое «выдало» округлившийся живот выглядела очень привлекательно. Поклонники полагают, что беременность идет знаменитости на пользу, ведь она становится все красивее. В личных аккаунтах в социальных сетях Рейнольдс и Лайвли пока не спешат афишировать грядущее пополнение в семье.
Две предыдущие беременности супруги также старались скрывать, как можно дольше. Актеры поженились в 2012 году. В одном из интервью звездные родители признавались, что не отказались бы от большой семьи. По словам Райана Рейнольдса, они с супругой не участвуют в съемках одновременно, так как это помогает сохранять хорошие семейные отношения.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 09:27