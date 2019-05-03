В Сети опубликовано архивное фото беременной Жанны Фриске

Неожиданное архивное фото было размещено на странице в Instagram, подписанной «Платон Шепелев-Фриске». Именно так зовут единственного сына певицы Жанны Фриске, но вряд ли 6-летний Платон имеет собственный аккаунт в данной социальной сети, поэтому непонятно, кто на самом деле опубликовал данный снимок. На нем запечатлена артистка, находящаяся на одном из последних месяцев беременности, она играет на пляже со своей собакой. Певица выглядит счастливой и довольной, тоже самое можно сказать и о питомце.Поклонники Жанны Фриске сразу начали активно обсуждать появление этого архивного снимка. Фанаты певицы отмечают, на этом фото она выглядит счастливой и довольной, хотя уже знает о развитии болезни – рака мозга. Поклонники звезды в очередной раз выразили надежду, что ее родители смогут общаться со своим внуком.Напомним, после смерти Жанны Фриске отец Платона Дмитрий Шепелев начал отгораживать сына от его родственников по материнской линии. В итоге это привело к тому, что бабушка и дедушка ребенка певицы уже второй год не могут увидеться со внуком, тоже самое касается и крестной – Ольги Орловой.