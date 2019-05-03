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В Австралии работники парка нашли трехглазую змею

В Австралии обнаружили трехглазую змею. Специалисты предполагают, что это следствие эмбриональной мутации.
В Австралии работники парка нашли трехглазую змею

Работники Службы парков и дикой природы натолкнулись на удивительную змею. Это была молодая особь змеи с тремя глазами. Специалисты заинтересовались необычной внешностью и подвергли змею исследованиям. Они определили, что такие изменения в привычном виде пресмыкающегося – результат эмбриональной мутации. Рентгенография показала, что это не сросшиеся два разных черепа, а вполне самостоятельная глазница, образовавшаяся дополнительно. Все три глаза функционируют.

Это не единичный случай подобных метаморфоз. Довольно часто приходится слышать о том, что где-то находят рептилий с какими-либо изменениями внешнего вида. Ученые считают, что это не связано с факторами окружающей среды и является естественной мутацией.

Фотографию змеи выложили работники парка на странице учреждения в Facebook. Подписчики немало удивлены таким необычным внешним видом: «Эта змея такая особенная и причудливая, но красивое создание», «Боже мой, я никогда не любил змей, так они еще и эволюционируют», «Я полагаю, у нее свой взгляд на некоторые вещи».



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 09:12

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