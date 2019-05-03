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С лета 2019 года в России заработают новые правила снятия наличных с банковских карт

Летом 2019 года на территории России начнут действовать новые правила обналичивания средств с банковских карт. Нововведения призваны взять под контроль доходы населения, которые можно проследить по виртуальным счетам.
С лета 2019 года в России заработают новые правила снятия наличных с банковских карт

Правительство продолжает сокращать долю наличных расчетов в государстве, что поможет мониторить доходы россиян. С 27 июня этого года населению будет несколько сложнее снять личные средства с карт, если те выпущены зарубежными банками, аналогичная мера касается анонимных счетов. Такие меры внедряются в целях борьбы с преступными доходами. Контролировать процесс после вступления новых норм будет Росфинмониторинг. В частности, банк, где были сняты наличные, будет обязан проинформировать о данном факте надзорное ведомство для проведения проверки. Операции, включающие перевод денег, будут остановлены на срок до 2 суток. Это необходимо для получения от клиента сведений, что действие происходит добровольно.

Вместе с ужесточением правил обналичивания денег вводятся меры для облегчения работы с российскими банковскими картами. Уже вскоре посредством касс магазинов можно будет обналичить до 5 тысяч рублей. Однако действовать такое предложение будет для тех, кто совершил покупку.



 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:50

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