С лета 2019 года в России заработают новые правила снятия наличных с банковских карт





Правительство продолжает сокращать долю наличных расчетов в государстве, что поможет мониторить доходы россиян. С 27 июня этого года населению будет несколько сложнее снять личные средства с карт, если те выпущены зарубежными банками, аналогичная мера касается анонимных счетов. Такие меры внедряются в целях борьбы с преступными доходами. Контролировать процесс после вступления новых норм будет Росфинмониторинг. В частности, банк, где были сняты наличные, будет обязан проинформировать о данном факте надзорное ведомство для проведения проверки. Операции, включающие перевод денег, будут остановлены на срок до 2 суток. Это необходимо для получения от клиента сведений, что действие происходит добровольно.Вместе с ужесточением правил обналичивания денег вводятся меры для облегчения работы с российскими банковскими картами. Уже вскоре посредством касс магазинов можно будет обналичить до 5 тысяч рублей. Однако действовать такое предложение будет для тех, кто совершил покупку.