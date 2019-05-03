Никита Пресняков прошел обследование после четырехлетнего отказа от мяса

Об этом Никита Пресняков рассказал на своей странице в Instagram. Внук Аллы Пугачевой отметил, что отказался от мяса еще в 2015 году, но это было его самостоятельным решением, и он не консультировался по этому поводу со специалистами. Изменить свой рацион артист решил еще в США, там он активно катался на скейтборде и регулярно занимался паркуром, поэтому был вынужден поддерживать свою физическую форму.Совсем недавно Никита Пресняков решил закончить свою пищевую «самодеятельность» и проконсультироваться со специалистом. Перед этим артист сдал необходимые анализы и уже с их результатами отправился к диетологу. Тот остался доволен здоровьем певца и отметил, что отказ от мяса пошел его организму на пользу. При этом он поругал звезду, ведь тот сильно изменил свой рацион и стал вегетарианцем без консультации со специалистом, и такое решение могло серьезно подкосить его организм, но в данной ситуации случай был на стороне исполнителя.Сам Никита Пресняков очень обрадовался тому, что его отказ от мяса оказался правильным решением, но при этом отметил – теперь всегда будет в первую очередь узнавать мнение диетолога по тем или иным вопросам своего питания.