Кира Найтли беременна вторым ребенком

Звезда «Пиратов Карибского моря» готовится стать матерью во второй раз, о чем стало известно во время ее появления на мероприятии Chanel Resort 2020. На модный показ Найтли пришла в наряде песочного цвета. Актриса находилась в веселом и бодром расположении духа, с радостью фотографируясь для СМИ.В настоящее время актриса воспитывает дочь Эдди, которую она родила от музыканта Джеймса Райтона. Не так давно Кира Найтли отметила, что плотный трудовой график не дает ей возможности заниматься любимыми делами, поэтому о чтении любимой литературы и прогулках в парке ей остается только мечтать.